ميلان يكتسح دينامو زغرب في عقر داره (فيديو)

خطا فريق ميلان خطوة كبيرة نحو دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه العريض على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي (4-0) مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة.

وافتتح المدافع الإيطالي ماتيو غابيا التسجيل لفريقه عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وضاعف زميله المهاجم البرتغالي رفائيل لياو النتيجة بحلول الدقيقة 49، وأضاف المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثالث في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، ومن ثم جاء الهدف الرابع بـ"نيران صديقة" سجله المدافع النمساوي روبيرت ليوبيتشيتش بحلول الدقيقة 69 خطأ في مرماه.

ورفع فريق ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة الخامسة متجاوزا بفارق نقطة فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي سقط في عقر داره أمام ضيفه المتصدر تشيلسي الإنجليزي (1-2) في وقت سابق من يوم الثلاثاء أيضا.

بينما توقف رصيد فريق دينامو زغرب عند أربع نقاط، ويشغل المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: RT