دوري الأبطال.. تشيلسي إلى دور الـ16

حجز فريق تشيلسي مقعدا له في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة.

وأحرز هدفي الفريق الإنجليزي كل من اللاعبين، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والألماني كاي هافيرتز في الدقيقتين (23، و64) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم النيجيري جونيور أدامو هدف الفريق النمساوي الوحيد عند الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رد بول أرينا" بمدينة سالزبورغ.

وحقق فريق تشيلسي بذلك انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الحالي لدوري الأبطال (2022-2023) بعد خسارة وتعادل على الترتيب، ليعزز صدارته للمجموعة الخامسة (E) برصيد 10 نقاط، ويضمن صعوده إلى دور الـ16 للبطولة.

بينما توقف رصيد نادي ريد بول سالزبورغ عند 6 نقاط، ليبقى في مركز الوصافة في جدول الترتيب حتى الآن، بفارق نقطتين عن فريقي دينامو زغرب الكرواتي وميلان الإيطالي، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، قبل مباراتهما المرتقبة في وقت لاحق من مساء اليوم على ملعب "ماكسيمير ستاديون" بالعاصمة زغرب.

المصدر: RT