لا داعي لـ"عين الصقر".. هدف مذهل بلمسة سحرية (فيديو)

خطف مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، رافا سيلفا، الأضواء بهدف عالمي سجله في شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز رافا سيلفا الهدف الثالث لأصحاب الأرض عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بطريقة رائعة وبمهارة عالية، وبعد ربع ساعة فقط أضاف الهدف الرابع لفريقه والشخصي الثاني له بطريقة مميزة أيضا، ليخطف الأضواء على ملعب النور "Estadio da Luz"، ويقود فريقه لفوز مثير على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والتأهل إلى الدور الـ16 "للتشامبيونز ليغ".

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA"، قد أعلن قبل ساعات من انطلاق المباراة، أنه لن يكون بالمقدور الاعتماد على تقنية خط المرمى "عين الصقر" بسبب خلل في النظام، داعيا المساعدين إلى مضاعفة المجهود من أجل اتخاذ أفضل القرارات ومساعدة الحكم الرئيسي، نظرا لعدم إمكانية اعتماد نظام جديد.

وكاد هذا الخلل أن يتسبب في إشكال كبير في اللقاء، حيث سجل يوفنتوس هدف التعادل في الدقيقة 21 أي بعد أربع دقائق فقط من الهدف الأول للفريق البرتغالي، ولكن الحكم ألغى الهدف معتبرا أن مهاجم يوفنتوس، الإيطالي مويس كين، كان متسللا عندما وصلته الكرة بعد متابعة زميله المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، أعادها الحارس.

وتدارك الحكم الموقف، واحتسب الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).

المصدر: وكالات