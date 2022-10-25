بنفيكا يقصي يوفنتوس من دوري الأبطال (فيديو)

ودع فريق يوفنتوس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرا، من دور المجموعات، بعد هزيمته أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي (3-4) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ووضع المدافع البرتغالي فريقه في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، وضاعف زميله جواو ماريو النتيجة في الدقيقة 28 من ضربة جزاء.

وضاعف المهاجم رافا سيلفا بدوره النتيجة مرة أخرى بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (35 و50).

بينما وقع على ثلاثية الفريق الإيطالي كل من اللاعبين، الإيطالي مويس كين، والبولندي أركاديوش ميليك، والأمريكي ويستون ماكيني في الدقائق (21، 77، 79) على الترتيب.

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وتعرض يوفنتوس للهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في البطولة، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط فقط، خرج من دوري الأبطال مبكرا، وينافس ماكابي حيفا الإسرائيلي على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

بينما حجز بنفيكا مقعدا له في دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ" بعد أن رفع رصيده إلأى 11 نقطة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة، بفارق الأهداف عن المتصدر فريق باريس سان جيرمان.

المصدر: RT