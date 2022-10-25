ثلاثي الرعب "MMN" يلحق هزيمة كبيرة بماكابي حيفا الإسرائيلي (فيديو)

ألحق باريس سان جيرمان هزيمة ساحقة بضيفه ماكابي حيفا الإسرائيلي (7-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين للفريق الفرنسي الأول والرابع في الدقيقتين (19 و45)، كما سجل زميله الفرنسي كيليان مبابي هدفين، الثاني والخامس في الدقيقتين (32 و65)، بينما سجل البرازيلي نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 35، وجاء الهدف السادس بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الإسرائيلي شيان جولدبيرغ في الدقيقة 67 خطأ في مرماه، واختتم الإسباني كارلوس سولر سباعية أصحاب الأرض بحلول الدقيقة بحلول الدقيقة 84.

أما هدفا ماكابي حيفا فقد حملا توقيع المدافع السنغالي عبدولاي سيك في الدقيقتين (38 و51) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

وحقق فريق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الأول بعد تعادلين متتاليين، ليحافظ على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، وضمن صعوده إلى الدور السادس عشر "للتشامبيونز ليغ".

في المقابل، توقف رصيد فريق ماكابي حيفا عند ثلاث نقاط فقط، وبقي في المركز الرابع الأخير وودع دوري الأبطال رسميا.

المصدر: RT