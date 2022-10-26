مواجهة على "صفيح ساخن" في دوري الأبطال.. جدول مباريات اليوم

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أبرزها مواجهة فريق برشلونة وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وفي ما يلي جدول مواعيد مباريات "التشامبيونز ليغ" اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

الساعة (19:45):

المجموعة الثانية (B):

كلوب بروج (بلجيكا) - بورتو (البرتغال)

الساعة (19:45):

المجموعة الثالثة (C):

إنتر ميلان (إيطاليا) - فيكتوريا بلزن (التشيك)

الساعة (22:00):

المجموعة الأولى (A):

نابولي (إيطاليا) - غلاسكو رينجرز (إسكتلندا)

أياكس أمستردام (هولندا) - ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الثانية (B):

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - باير ليفركوزن (ألمانيا)

المجموعة الثالثة (C):

برشلونة (إسبانيا) - بايرن ميونخ (ألمانيا)

المجموعة الرابعة (D):

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – مارسيليا (فرنسا)

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) سبورتينغ لشبونة (البرتغال).

المصدر: RT