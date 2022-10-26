بعد موقف محرج.. محمد صلاح يعتذر للمدرب يورغن كلوب

اضطر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للاعتذار لمدربه الألماني يورغن كلوب، قبل ساعات من المباراة أمام أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، في تقرير له عن موقف محرج تعرض له محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة أياكس أمستردام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما جعله يضطر للاعتذار ليورغن كلوب.

وأوضح الموقع أن صلاح وزميله اليوناني كوستاس تسيميكاس انشغلا خلال الحصة التدريبية بمراوغة بعضهما البعض في جزء من المزاح بينهما.

وحدث ذلك أثناء تواجد المدير الفني يورغن كلوب ومدرب اللياقة البدنية فيتور ماتوس، حيث مر اليوناني من صلاح على الطرف فقام الأخير بملاحقته.

وبعد حدوث المشهد أمام أعين الجهاز الفني، اعتذر محمد صلاح وزميله اليوناني للمدرب كلوب عن الواقعة.

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب أفضل هدافي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا (2022-2023) برصيد 5 أهداف، بفارق هدف واحد خلف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم جم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما يحتل فريق ليفربول المرتبة الثانية في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نابولي الإيطالي، ويليهما أياكس أمستردام في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومن ثم غلاسكو رينجرز الإسكتلندي رابعا من دون نقاط.

المصدر: وكالات