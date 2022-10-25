سخرية من عطل "واتساب".. وليفربول يتعرض لموقف محرج بسببه (صورة)

استغل حساب "ترول فوتبول" الإنجليزي الساخر على موقع "تويتر"، عطل "واتساب" ليسخر منه ويقارن من خلاله فريق ليفربول أيضا، الذي يعاني من سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

ونشر حساب "ترول فوتبول" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة عليها شعار "واتساب" وفريق ليفربول، معلقا عليها: "تماما مثل ليفربول، فإن تطبيق واتساب معطل أيضا".

Just like Liverpool, WhatsApp is also down. pic.twitter.com/eVw5m3HUqH — Troll Football (@TrollFootball) October 25, 2022

ويعاني ليفربول من موسم سيئ هذا العام، حيث يحتل "الريدز" المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة فقط، متأخرا بفارق 12 نقطة خلف المتصدر أرسنال.

المصدر: وسائل إعلام