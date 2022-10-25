ريال مدريد يسخر من أحد لاعبيه وعطل "واتساب".. صورة

تفاعل عالم كرة القدم مع العطل الذي حدث في تطبيق "واتساب" اليوم الثلاثاء على مستوى العالم بطريقة ساخرة.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، من بين المتفاعلين مع هذا العطل، بنشره صورة لأحد لاعبي الفريقالملكي، ربما فينيسيوس جونيور، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مرفقة بـ"تغريدة" جاء فيها: "حين تأتي إلى تويتر وتدرك أنه بالفعل "واتساب" معطل... ".

When you come to @Twitter and realise that, yes, WhatsApp is down... pic.twitter.com/xBpLAxw3Uf — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 25, 2022

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ويحل ريال مدريد ضيفا على فريق لايبزغ الألماني مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد حامل لقب بطل "التشامبيونز ليغ"، قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 للبطولة في الجولة الماضية، حيث يتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق أربع نقاط على وصيفه لايبزيغ، ويليهما نادي شاختيور الأوكراني، في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومن ثم سيلتيك الإسكتلندي في المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

المصدر: "twitter/realmadriden"