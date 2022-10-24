هالاند يحلق عاليا.. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

أسدل الستار على مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، بفوز وست هام يونايتد على بورنموث، وتعزيز النرويجي إيرلينغ هالاند تربعه على عرش صدارة الهدافين.

وكان المستفيد الأكبر في هذه الجولة حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، وهدافه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

فقد صالح فريق مانشستر سيتي جماهيره، بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه ليفربول (0-1)، بالفوز على ضيفه برايتون (3-1)، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، مقلصا تأخره بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدف لمثله.

أما إيرلينغ هالاند الرابح الأكبر في هذه الجولة فقد أحرز هدفين للسيتي، ليعزز تربعه على عرش صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا، مبتعدا بفارق 7 أهداف عن مهاجم توتنهام هوتسبير النجم الإنجليزي هاري كين، الذي اكتفى بهدف في شباك ضيفه نيوكاسل يونايتد مقابل هدفين للأخير.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة الثالثة عشرة:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 17 هدفا

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2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 10 أهداف

3- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 9 أهداف

4- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 8 أهداف

5- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

5- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 6 أهداف

5- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

5- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 6 أهداف

5- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 6 أهداف

10- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

10- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 5 أهداف

10- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 5 أهداف

13- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 4 أهداف

13- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 4 أهداف

13- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 4 أهداف

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13- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 4 أهداف

13- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 4 أهداف

18- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 3 أهداف

18- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 3 أهداف

18- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 3 أهداف

18- باتسون داكا (ليستر سيتي) – 3 أهداف

18- الجامايكي بوبي ريد (فولهام) – 3 أهداف

18- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 3 أهداف

18- البرازيلي أنتوني (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

18- الإنجليزي أنتوني جوردون (إيفرتون) – 3 أهداف

18- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 3 أهداف

18- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف

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18- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 3 أهداف

18- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 3 أهداف

18- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

18- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 3 أهداف

18- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف

18- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف

18- السويسري غرانيت جاكا (أرسنال) – 3 أهداف

18- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 3 أهداف.

المصدر: "premierleague"