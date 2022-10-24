إيفرا ساخرا من صلاح: ماني سيأكل صلاح!

يرى الدولي الفرنسي السابق باتريس إيفرا، أن السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني الحالي، يتفوق على زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح في السرعات.

وقال إيفرا في تصريحات لقناته الخاصة عبر موقع "يوتيوب"، ردا على سؤال بشأن من الأسرع بين صلاح وماني: "بدون شك ساديو ماني سيأكل محمد صلاح حيا لو قابله في سباق سرعات".

وأضاف: "لكي نكون صادقين، من المحتمل أن يتراجع كلا اللاعبين بسرعة خلال السنوات القادمة".

وأوضح لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا: "تعتبر السرعة جزءا كبيرا من لعبتيهما وبمجرد أن يبدأ ذلك، سيكونان لاعبين مختلفين تماما".

وتتواصل المقارنات بين الزميلين السابقين في ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على مدار 5 سنوات بين عامي 2017 و2022، رغم رحيل الأخير عن "الريدز" إلى بايرن ميونخ الألماني، صيف العام الحالي.

ويعتبر صلاح وماني من أهم نجوم القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، مما جعل صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء في عامي 2017 و2018، بينما حقق ماني الإنجاز نفسه في عامي 2019 و2022.

ويعاني محمد صلاح (30 عاما) من انخفاض مستواه منذ بداية الموسم الحالي، ولم يسجل سوى 3 أهداف فقط خلال 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما يعاني ساديو ماني (30 عاما)، منذ رحيله إلى بايرن ميونخ، حيث سجل 5 أهداف في الدوري الألماني منذ بداية الموسم في 11 مباراة أيضا.

المصدر: وسائل إعلام