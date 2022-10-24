الهوس بـ"محمد صلاح" يصل لمطاعم إنجلترا!

رغم تراجع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الممتاز للموسم الجاري إلا أن الهوس بالنجم المصري في إنجلترا لن يتراجع قريبا في ظل الحالة التي يصنعها في الملاعب الإنجليزية.

وكانت آخر صيحات الهوس بهداف الموسم السابق في الدوري الإنجليزي هي الظهور على لافتة مطعم وجبات سريعة في مدينة ليدز.

وأطلق اسم جناح ليفربول في أول كلمتين بدلا من الاسم المعروف لمطعم شهير الذي بات يدعى "مو صلاح فرايد تشيكن".

They have burgers as well! . pic.twitter.com/omZtJIBgxd — John Nivens (@jwnivens) September 14, 2021

وتم الكشف عن المطعم من خلال صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، وأكد صاحبها أن المطعم يتواجد في يوركشاير وتساءل عما إذا كان صلاح سيقاضي المطعم.

يذكر أن صلاح لم يسجل حتى الآن سوى 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي بعد مرور 12 جولة متخلفا عن المتصدر إرلينغ هالاند بـ 14 هدفا.

المصدر: goal