دوري أبطال أوروبا.. نتائج مباريات الجولة الخامسة وجدول الترتيب

أسفرت مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة برشلونة ويوفنتوس، وخروجهما مبكرا من البطولة.

ودع فريق برشلونة نسخة موسم (2022-2023) لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، من الباب الضيق إثر هزيمته مجددا والمذلة في عقر داره أمام "مرعبه" بايرن ميونيخ الألماني (0-3) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ومني برشلونة بالهزيمة الثالثة في الموسم الحالي للبطولة الأوروبية المرموقة، مقابل فوز وتعادل، واكتفى بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط حتى الآن، ليودع رسميا دوري الأبطال ويلتحق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

كما خرج فريق يوفنتوس من دوري الكبار مبكرا أيضا، من دور المجموعات، بعد هزيمته المثيرة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي (3-4) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب النور "Estadio da Luz" في العاصمة لشبونة.

وتعرض يوفنتوس للهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في البطولة، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط فقط، وخرج من "التشامبيونز ليغ"، وسيكتفي بالمنافسة على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع ماكابي حيفا الإسرائيلي.

وفي ما يلي نتائج جميع مباريات الجولة الخامسة "للتشامبيونز ليغ"، وترتيب الأندية:

المجموعة الأولى:

أياكس أمستردام (هولندا) x ليفربول (إنجلترا) – (0-3)

نابولي (إيطاليا) x غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) – (4-0)

1- نابولي (إيطاليا) – 15 نقطة

2- ليفربول (إنجلترا) – 12 نقطة

3- أياكس أمستردام (هولندا) – 3 نقاط

4- غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) – من دون نقاط.

المجموعة الثانية:

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (2-2)

كلوب بروج (بلجيكا) x بورتو (البرتغال) – (0-4)

1- كلوب بروج (بلجيكا) – 10 نقاط

2- بورتو (البرتغال) – 9 نقاط

3- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 5 نقاط

4- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 4 نقاط

المجموعة الثالثة:

برشلونة (إسبانيا) x بايرن ميونيخ (ألمانيا)– (0-3)

إنتر ميلان (إيطاليا) x فيكتوريا بلزن (التشيك) – (4-0)

1- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 15 نقطة

2- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

3- برشلونة (إسبانيا) – 4 نقاط

4- فيكتوريا بلزن (التشيك) – من دون نقاط.

المجموعة الرابعة:

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) x سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – (1-1)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) x مارسيليا (فرنسا) – (2-1)

1- توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – 8 نقاط

2- سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – 7 نقاط

3- آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – 7 نقاط

4- مارسيليا (فرنسا) – 6 نقاط.

المجموعة الخامسة (E):

دينامو زغرب (كرواتيا) x ميلان (إيطاليا) – (0-4)

ريد بول سالزبورغ (النمسا) x تشيلسي (إنجلترا) – (1-2)

1- تشيلسي (إنجلترا) – 10 نقاط

2- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط

3- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 6 نقاط

4- دينامو زغرب (كرواتيا) – 4 نقاط.

المجموعة السادسة (F):

لايبزيغ (ألمانيا) x ريال مدريد (إسبانيا) – (3-2)

سيلتك (إسكتلندا) x شاختيور (أوكرانيا) – (1-1)

1- ريال مدريد (إسبانيا) – 10 نقاط

2- لايبزيغ (ألمانيا) – 9 نقاط

2- شاختيور (أوكرانيا) – 6 نقاط

3- سيلتك (إسكتلندا) – نقطتان.

المجموعة السابعة (G):

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (0-0)

إشبيلية (إسبانيا) x كوبنهاغن (الدنمارك) – (3-0)

1- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 11 نقطة

2- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 8 نقاط

3- إشبيلية (إسبانيا) – 5 نقاط

4- كوبنهاغن (الدنمارك) – نقطتان

المجموعة الثامنة (H):

باريس سان جيرمان (فرنسا) x ماكابي حيفا (إسرائيل) – (7-2)

بنفيكا (البرتغال) x يوفنتوس (إيطاليا) – (4-3)

1- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 11 نقطة

2- بنفيكا (البرتغال) – 11 نقطة

3- يوفنتوس (إيطاليا) – 3 نقاط

4- ماكابي حيفا (إسرائيل) – 3 نقاط.

المصدر: RT