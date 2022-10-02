"المنافسة في حمضنا النووي".. رئيس ريال مدريد يرد بقوة على سخرية الخليفي

رد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، بقوة على سخرية القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الفريق الملكي، على خلفية الجدل حول بطولة "السوبر ليغ".

ويعد بيريز أكبر الداعمين لمشروع السوبر ليغ، الذي يدعو للانفصال عن بطولات الـ"يويفا"، وبدء مشروع جديد بأرباح مالية أكبر، ويعارضه الخليفي الذي يشغل منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية.

وقال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "شكل السوبر ليغ لا يمكن أن ينهي الجدل، القضاء الأوروبي يشكك بالفعل في احتكار اليويفا لكرة القدم".

وأضاف "لن يكون السوبر ليغ منافسة مغلقة، 25% من أماكن البطولة مفتوحة أمام الجميع".

وكان الخليفي قد صرح مؤخرا بأن مدريد خائف من المنافسة، ولذلك يدعو إلى تدشين بطولة السوبر ليغ.

ورد بيريز بقوله: "لا يزال يتعين علينا تذكير رئيس رابطة الأندية الأوروبية بمن هو ريال مدريد، المنافسة في حمضنا النووي والنادي يتحمل مسؤولية حماية كرة القدم، ويحدث ذلك من خلال عدم قبول التهديدات بغض النظر عن مصدرها".

وشدد "السوبر ليغ في ساحات المحاكم، ومن المتوقع أن يتم حل الأمر، وعندما يتم الإعلان عنه سنعمل جميعا معا لعكس الوضع الحالي في كرة القدم".

وأتم فلورنتينو بيريز (75 عاما): "يجب النقاش دون ضغوط، الأندية يجب أن تكون حرة، التزام مدريد تجاه مصلحة كرة القدم لا شك فيه".

المصدر: وسائل إعلام