بنزيما يتسبب بتعثر ريال مدريد لأول مرة في الموسم (فيديو)

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه أوساسونا (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وضع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفريق الملكي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم المخضرم إنريكي غارسيا كيكي بهدف التعادل للضيوف بحلول الدقيقة 51 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

وأهدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فرصة جيدة لتسجيل هدف التقدم الثاني لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 78 بإضاعته ركلة جزاء، طرد على إثرها دافيد غارسيا مدافع أوساسونا.

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وأهدر فريق ريال مدريد أول نقطتين في الموسم الحالي للدوري، بعد 6 انتصارات متتالية، ليكتفي بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 19 نقطة، وفشل في استعادة الصدارة من برشلونة، الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.

بينما رفع نادي أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب "الليغا".

المصدر: RT