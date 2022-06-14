مودريتش يثير ضجة في إسبانيا بعد لقطته مع مبابي (فيديو)

تعرض نجم ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لانتقادات لاذعة في إسبانيا، بعدما طلب تبديل قميصه مع كيليان مبابي عقب مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

وبعد نهاية المباراة بفوز كرواتيا بهدف نظيف من توقيع مودريتش من ركلة جزاء، شوهد الأخير وهو يطلب قميص مبابي أثناء توجه اللاعبين لغرف خلع الملابس بعد اللقاء.

ووجه الصحفي الإسباني الشهير ومقدم برنامج "التشيرنغيتو"، جوزيف بيدريدول، انتقادات لاذعة لمودريتش، حيث قال: "جماهير ريال مدريد لا تود رؤية مبابي، وأنت تطلب قميصه، أنا لا أفهم لوكا".

Luka Modrić asked Kylian Mbappé for his shirt after France vs Croatia. Josep Pedrerol’s rage has no bounds and Guti (yes, that Guti) is riling him up. pic.twitter.com/3WbySAD112 — El Chiringuito in English (@ElChiringuitoEN) June 13, 2022

Luka Modrić asked Kylian Mbappé for his shirt after France vs Croatia. Josep Pedrerol’s rage has no bounds and Guti (yes, that Guti) is riling him up. pic.twitter.com/3WbySAD112 — El Chiringuito in English (@ElChiringuitoEN) June 13, 2022

وأضاف: "أستطيع أن أفهم أن يطلب مبابي قميص مودريتش بصفته حاصلا على جائزة الكرة الذهبية، ولكن أن يكون العكس هو الحاصل، فهذا غريب".

وأردف: "مودريتش هو أحد قادة ريال مدريد، والآن يبدل القميص مع شخص ضحك في وجه مشجعي ريال مدريد.. هذه ليست مزحة؟".

وقام مشجع لريال مدريد على "تويتر"، يدعى "Mikael Madridista"، بإعادة نشر فيديو بيدريدول أثناء انتقاده لمودريتش وكتب: "لا أعرف إذا طلب مودريتش قميص مبابي أو العكس، لكن ما كان يجب أن يفعل ذلك".

Idk if Modric asked for Mbappe’s shirt or it’s the other way around but he shouldn’t have asked for it IMO. https://t.co/brHd206nzt — Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) June 14, 2022

وكان مبابي قد أطلق قنبلة في الميركاتو الصيفي الحالي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما كانت كل التقارير تشير إلى انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد.

سلوك مبابي أثار انتقادات كل المنتمين لريال مدريد، ووصل الأمر إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الذي وصف باريس سان جيرمان بأنه "أخطر من مشروع دوري السوبر الأوروبي" مطالبا بالتحقيق مع إدارة النادي الباريسي.

المصدر: .goal.com + RT