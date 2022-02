سخرية من صفقة الـ"17 حرفا" في مصر.. لا تحاول أن تقرأ اسمه

🚨🚨| لا تُحاول ان تقرأ الاسم.. مهاجم منتخب مدغشقر "ارنو راندريانانتيناينا" ينضم رسمياً لنادي الجونة 🇲🇬🇲🇬



🚨🚨| Warning: do not try to read the name. Madagascar National Team striker “Arnaud Randrianantenaina” officially joins El Gouna FC 🇲🇬🇲🇬 pic.twitter.com/pVVJH23kjO