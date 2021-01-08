بالفيديو.. فرحة عارمة للاعبي فريق مغمور لحظة معرفتهم بمواجهة ريال مدريد

عمت فرحة عارمة وسط لاعبي فريق "ألكويانو" المغمور، المشارك في دوري الدرجة الثانية "ب" الإسباني لكرة القدم، حين أوقعتهم قرعة الدور الـ32 لمسابقة كأس الملك، في مواجهة نادي ريال مدريد.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لاعبو فريق "ألكويانو" وهم يتابعون مراسم سحب القرعة، وأصابتهم فرحة "هستيرية" عندما وقعت عليهم القرعة لمواجهة "تاريخية" ضد الفريق العريق، ريال مدريد.

🎉 Así ha vivido el @CD_Alcoyano su emparejamiento con el @realmadrid



💥 ¡TODAS las reacciones a las 14h en el #Golazo!



📺 #SorteoCopaEnGolpic.twitter.com/RCBwaGcYac — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) January 8, 2021

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وسيحل ريال مدريد ضيفا على فريق ألكويانو، يوم 20 أو 21 يناير الجاري، على ملعبه بمدينة ألكوي.

المصدر: وكالات