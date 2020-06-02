ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي مجانا

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي ريال مدريد لكرة القدم، رفض فكرة التعاقد مجانا مع الدولي البرازيلي، ويليان، نجم تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، معجب بويليان البالغ 31 عاما وبقيمته الفنية، لكن اللاعب يريد الحصول على عقد يمتد لثلاثة أعوام، وهو ما يتعارض مع فلسفة الريال الجديدة، التي تركز على ضم اللاعبين الشباب.

وبحسب الصحيفة، فإن زيدان لا يعتقد أنه يجب الضغط على إدارة الريال لضم ويليان، الذي سيصبح لاعبا حرا هذا الصيف، عند انتهاء عقده مع تشيلسي.

وأشار التقرير إلى أن الجناح الدولي البرازيلي، ويليان، يعطي الأولوية للبقاء في تشيلسي، وإذا قرر الرحيل سيفضل الانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي، كونه أصبح معتادا على أجواء "البريمير ليغ".

ويحظى ويليان حاليا باهتمام عدة أندية، أبرزها أرسنال وتوتنهام الإنجليزيان.

المصدر: mirror