مشجع يتعرض لصدمتين بسبب "الأسطورة" مارادونا

تلقى مشجع نادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني صدمتين، عندما أراد التعبير عن حبه للأسطورة راقص التانغو دييغو مارادونا الذي يتولى مهمة تدريب الفريق، ويقاتل مع اللاعبين للنجاة من الهبوط.

وأراد المشجع رسم وشم على قدمه يحمل صورة مارادونا، لكنه فوجئ بالرسم الذي لم ينجح في نسخ صورة دقيقة لملامح مارادونا وظهر بشكل ساخر تماما.

ونال الوشم سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم يظهر فيه حتى لحية مارادونا التي اشتهر بها مؤخرا، وعلق أحدهم على صورة الوشم قائلا: "هذا ما يحدث عندما أبتاع شيئا باستخدام قسائم التخفيضات".

والصدمة الثانية كانت أن مارادونا البالغ 59 عاما، قد تخلى عن الفريق وقدم استقالته من تدريب خيمناسيا بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه الإشراف عليه، قاد بها الفريق في 8 مباريات (فاز في 3 وخسر في 5).

Fan gets huge tattoo of Diego Maradona... and it looks awfulhttps://t.co/uNCwDfubrs — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 20, 2019

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وحسب تقارير صحفية، فقد ربط مارادونا مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 23 نوفمبر الحالي.

وتسلم مارادونا مهام تدريب الفريق مطلع سبتمبر الماضي، عندما كان يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل أن يصعد به مرتبتين إلى المركز الثاني والعشرين.

المصدر:thesun.co.uk