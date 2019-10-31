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ريال مدريد قد يفتح باب الرحيل أمام نجمه مودريتش

الرياضة

ريال مدريد قد يفتح باب الرحيل أمام نجمه مودريتش
Globallookpress
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قد توافق على رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن رحيل مودريتش (34 عاما) عن ريال مدريد مسألة وقت، لكن من غير المعروف إن كان ذلك سيحدث في يناير أو بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد النجم الكرواتي مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي، ولا وجود لأي حديث عن نية إدارة النادي تجديد عقد اللاعب، الذي انضم للفريق صيف العام 2012، قادما من توتنهام الإنجليزي.

وسعى قطبا مدينة ميلانو الكرويان، إنتر وميلان، بقوة للتعاقد مع مودريتش صيف عام 2018، عقب تألقه مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، لكنهما لم ينجحا في إقناع ريال مدريد بالتخلي عنه.

ونال لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم "THE BEST" العام 2018، والكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" للعام ذاته.

المصدر: وكالات 

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