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يكاترينبورغ الروسية تفوز بحق استضافة الألعاب الجامعية الصيفية عام 2023

الرياضة

يكاترينبورغ الروسية تفوز بحق استضافة الألعاب الجامعية الصيفية عام 2023
Sputnik
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أعلن الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، اليوم الثلاثاء، فوز مدينة يكاترينبورغ الروسية بحق استضافة الألعاب الجامعية الصيفية عام 2023.

واتخذ قرار منح مدينة يكاترينبورغ حق استضافة الألعاب الجامعية الصيفية عام 2023، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في مدينة نابولي الإيطالية التي تستضيف "اليونيفرسياد الصيفي 2019"، في الفترة بين 3 و14 يوليو الجاري، وحصل ملف ترشح يكاترينبورغ على أصوات جميع أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم 23 عضوا.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية في تاريخها، حيث سبق لها أن استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية مرتين، في موسكو 1973، وفي مدينة قازان 2013، ودورة الألعاب الجامعية الشتوية مرة واحدة والتي استضافتها مدينة كراسنويارسك هذا العام في الفترة بين 2 و12 مارس الماضي.

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المصدر: rsport.ria.ru

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