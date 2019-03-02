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افتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية 2019 في مدينة كراسنويارسك الروسية

الرياضة

افتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية 2019 في مدينة كراسنويارسك الروسية
Sputnik Владимир Астапкович
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تجري حاليا مراسم حفل افتتاح النسخة الـ29 من الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، التي تستضيفها مدينة كراسنويارسك الروسية بالفترة بين 2 و12 مارس الجاري.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، بعد كلمة ترحيبية بضيوف روسيا.

كما وجه كلمات ترحيبية، كل من رئيس الألعاب العالمية الجامعية الشتوية أوليغ ماتيتسين، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وبدأ الحفل باستعراض لوحات فنية مميزة ومبهرة، ثم تم دخول الوفود المشاركة في الدورة إلى صالة "بلاتينيوم أرينا" التي تستضيف حفل الافتتاح.

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ويشارك في الدورة أكثر من 3 آلاف رياضي من 59 بلدا حول العالم (رقم قياسي)، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات في 11 نوعا من الرياضة.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية، مرتين، في موسكو 1973، وفي مدينة قازان 2013.

المصدر: rsport.ria.ru

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