افتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية 2019 في مدينة كراسنويارسك الروسية
تجري حاليا مراسم حفل افتتاح النسخة الـ29 من الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، التي تستضيفها مدينة كراسنويارسك الروسية بالفترة بين 2 و12 مارس الجاري.
🇷🇺Фотоподборка с прямой трансляции церемонии открытия Зимней универсиады-2019 в Парке Универсиады 📸— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 2, 2019
🇬🇧Photo set with live broadcasting of Opening ceremony in the Universiade Park#Krasnoyarsk2019#RealWinter#Универсиада2019#FISU#UniSportspic.twitter.com/rCR93WTbn8
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، بعد كلمة ترحيبية بضيوف روسيا.
🇷🇺Немного фотографий с церемонии открытия Зимней универсиады-2019 ✨ Шоу продолжается🎊— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 2, 2019
🇬🇧A few photos from the Opening Ceremony of Winter Universiade Krasnoyarsk 2019✨ The show is going on🎊 pic.twitter.com/X8hY9djwFq
كما وجه كلمات ترحيبية، كل من رئيس الألعاب العالمية الجامعية الشتوية أوليغ ماتيتسين، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.
🇷🇺А вот и сборная России🇷🇺 – самая многочисленная на этих Студенческих играх!👏🏻— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 2, 2019
🇬🇧Here comes the Russian National team🇷🇺 - the largest team on the Games!👏🏻#Krasnoyarsk2019#RealWinter#Универсиада2019#FISU#UniSports#ЦеремонияОткрытия#OpeningCeremonypic.twitter.com/M2TPH1fbOD
وبدأ الحفل باستعراض لوحات فنية مميزة ومبهرة، ثم تم دخول الوفود المشاركة في الدورة إلى صالة "بلاتينيوم أرينا" التي تستضيف حفل الافتتاح.
🇷🇺Гимн России звучит на «Платинум Арене Красноярск» - очень торжественно!👏— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 2, 2019
🇬🇧The anthem of the Russian Federation at Platinum Arena Krasnoyarsk is playing – the atmosphere is quite ceremonial!👏 pic.twitter.com/OK8VqTyCJ5
ويشارك في الدورة أكثر من 3 آلاف رياضي من 59 بلدا حول العالم (رقم قياسي)، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات في 11 نوعا من الرياضة.
وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية، مرتين، في موسكو 1973، وفي مدينة قازان 2013.
المصدر: rsport.ria.ru