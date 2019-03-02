افتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية 2019 في مدينة كراسنويارسك الروسية

تجري حاليا مراسم حفل افتتاح النسخة الـ29 من الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، التي تستضيفها مدينة كراسنويارسك الروسية بالفترة بين 2 و12 مارس الجاري.

🇷🇺Фотоподборка с прямой трансляции церемонии открытия Зимней универсиады-2019 в Парке Универсиады 📸



🇬🇧Photo set with live broadcasting of Opening ceremony in the Universiade Park#Krasnoyarsk2019#RealWinter#Универсиада2019#FISU#UniSportspic.twitter.com/rCR93WTbn8 — Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 2, 2019

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلاق دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، بعد كلمة ترحيبية بضيوف روسيا.

🇷🇺Немного фотографий с церемонии открытия Зимней универсиады-2019 ✨ Шоу продолжается🎊



🇬🇧A few photos from the Opening Ceremony of Winter Universiade Krasnoyarsk 2019✨ The show is going on🎊 pic.twitter.com/X8hY9djwFq — Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 2, 2019

كما وجه كلمات ترحيبية، كل من رئيس الألعاب العالمية الجامعية الشتوية أوليغ ماتيتسين، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وبدأ الحفل باستعراض لوحات فنية مميزة ومبهرة، ثم تم دخول الوفود المشاركة في الدورة إلى صالة "بلاتينيوم أرينا" التي تستضيف حفل الافتتاح.

🇷🇺Гимн России звучит на «Платинум Арене Красноярск» - очень торжественно!👏



🇬🇧The anthem of the Russian Federation at Platinum Arena Krasnoyarsk is playing – the atmosphere is quite ceremonial!👏 pic.twitter.com/OK8VqTyCJ5 — Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 2, 2019

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ويشارك في الدورة أكثر من 3 آلاف رياضي من 59 بلدا حول العالم (رقم قياسي)، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات في 11 نوعا من الرياضة.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية، مرتين، في موسكو 1973، وفي مدينة قازان 2013.

المصدر: rsport.ria.ru