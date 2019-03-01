شعلة الألعاب الجامعية الشتوية 2019 تصل لمحطتها الأخيرة في مدينة كراسنويارسك الروسية (فيديو)
وصلت شعلة دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية 2019 اليوم، إلى مدينة كراسنويارسك جنوب شرق روسيا المنظمة للدورة، وذلك قبل يوم واحد من انطلاقها في روسيا للمرة الأولى في التاريخ.
وجابت الشعلة شوارع وساحات المدينة وسط جو احتفالي مهيب من الأهالي وضيوف المدينة، وقطعت الشعلة مسافة 11 كلم في المدينة، وتناوب على حملها 70 شخصية عامة ضمت العديد من السياسيين والرياضيين البارزين مثل وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، ومحافظ كراسنويارسك سيرغي إيميرين، ورئيس الاتحاد الرياضي للطلبة الروس سيرغي سيرانوف.
Эстафета огня Универсиады завершилась в Красноярскеhttps://t.co/1TJsRonLLkpic.twitter.com/0JZI3UouQf— Р-Спорт (@rsportru) March 1, 2019
ومدينة كراسنويارسك هي المحطة الأخيرة للشعلة التي انطلقت من مدينة تورينو الإيطالية وزارت 32 مدينة قبل أن تحط رحالها في المدينة السيبيرية الساحرة.
🔥Огонь Зимней универсиады-2019 побывал на Красноярской ГЭС. Невероятные виды, красивейший маршрут - это был удивительный день! Любуемся первыми кадрами📷#Krasnoyarsk2019#RealWinter#Универсиада2019#ЭстафетаОгня2019#ЭстафетаОгня2019Дивногорск#FISU#UniSports FISU pic.twitter.com/w4oLTqIGFw— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) February 28, 2019
وتنطلق دورة الألعاب الجامعية الشتوية غدا في مدينة كراسنويارسك، وتستمر لغاية الـ12 من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي من أكثر من 50 بلدا حول العالم، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات في 11 نوعا من الرياضة.
🇷🇺"Арена.Север" готова встретить спортсменов и зрителей Зимней универсиады-2019!🏆— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 1, 2019
🇬🇧Arena Sever is ready to meet athletes and spectators of the Winter Universiade 2019🏆 #Krasnoyarsk2019#Универсиада2019#FISU#UniSports#ШортТрекpic.twitter.com/8KKsrTHtAZ
وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية، مرتين، في موسكو 1973، وفي مدينة قازان 2013.
🇷🇺Парк Универсиады открыл свои двери✨— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 1, 2019
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🇬🇧The Universiade Park has opened its doors✨#Krasnoyarsk2019#RealWinter#Универсиада2019#FISU#UniSports#КультурнаяУниверсиадаpic.twitter.com/tRxaoIwlYv
المصدر: rsport.ria.ru