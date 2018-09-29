بالفيديو.. شعلة الألعاب الجامعية الشتوية 2019 تجوب شوارع موسكو

انطلقت شعلة دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019 " في العاصمة موسكو اليوم، وستزور الشعلة 30 مدينة روسية قبل أن تحط رحالها في مدينة كراسنويارسك المستضيفة للدورة.

وسيحمل الشعلة في جولة موسكو 51 رياضيا في مسار يبلغ 7.5 كم في مختلف الشوارع والساحات الرئيسية في العاصمة، وكان أول حامل للشعلة اليوم وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف.

وستزور الشعلة 30 مدينة روسية قبل أن تحط الرحال في مدينة كراسنويارسك جنوب شرقي روسيا في الأول من مارس القادم قبل يوم واحد من انطلاق يونيفرسياد 2019 الذي سيقام بالفترة بين الـ 2 والـ12 مارس المقبل.

وهذه المرة الثالثة التي ستستضيف فيها روسيا دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 3 آلاف رياضي من أكثر من 50 بلدا حول العالم، وسيتم توزيع 76 طقما من الميداليات في 11 نوعا من الرياضة.

المصدر: تاس