جمعية فلكية سعودية: يمكن رؤية كوكب الزهرة وهو يقترن بعطارد بعد الغروب اليوم

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد، والانتقال نحو بداية الليل، اقتران كوكب الزهرة الساطع بكوكب عطارد الخافت، حيث ستفصل بينهما درجة واحدة.

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وقالت الجمعية الفلكية السعودية بجدة: "بشكل عام سيتمتع الراصدون في النصف الشمالي للكرة الأرضية برؤية أفضل لأن الكواكب ستبقى لفترة أطول بعد غروب الشمس، أما عند خطوط العرض الجنوبية، ستغرب الكواكب في وقت أبكر، وبغض النظر عن موقعك الجغرافي، يجب أن يكون الأفق الغربي مكشوفا وخالٍ من العوائق والنظر باتجاه موقع غروب الشمس".

يرصد بسماء #السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأحد 25 أبريل 2021 والانتقال نحو بداية الليل اقتران #الزهرة الساطع و #عطارد الخافت حيث سيفصل بينهما درجة واحدة



إن رؤية الكوكبين حاليا فيه صعوبة، لذلك اذا لم تتمكن من رؤية هذا الاقتران ستكون هناك فرصة ثانية نهاية مايو المقبل pic.twitter.com/9tw5w7osbW — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) April 23, 2021

وأشارت الجمعية إلى أن "رؤية الزهرة وعطارد هذه الأيام فيه صعوبة، لذلك إذا لم تتمكن من رؤية الاقتران يوم الأحد ستكون هناك فرصة ثانية لرؤية اقتران بين هذين الكوكبين في نهاية شهر مايو، في ذلك الوقت، سوف يرتفع الكوكبان أعلى بعد غروب الشمس وسيبقيان فوق الأفق لفترة أطول".

المصدر: تويتر+بوابة الأهرام