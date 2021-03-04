أكبر وأصغر كواكب المجموعة الشمسية يجتمعان في ظاهرة الاقتران فجر الجمعة

يستعد عشاق الفلك لحدث مميز سيجمع أكبر وأصغر كواكب نظامنا الشمسي، فيما يعرف بالاقتران، في وقت مبكر من صباح الجمعة 5 مارس.

ومن المنتظر أن يلتقي كل من المشتري وعطارد في هذا الحدث السماوي، وسيكون بالإمكان رؤية الكواكب قبل فجر يوم 5 مارس.

وللقيام بذلك، انظر إلى أسفل الأفق الشرقي، ومن الأفضل أن تقوم بذلك باستخدام منظار أو تلسكوب صغير.

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وسيكون كوكب المشتري ألمع جرم سماوي في المجموعة. وإلى الغرب منه يقع عطارد وإلى الغرب مرة أخرى يوجد زحل.

ويشير العلماء إلى أنه من بين الكواكب الثلاثة، سيكون عطارد الأكثر إثارة للاهتمام لأنه سيصل إلى أقصى استطالة غربية يوم السبت 6 مارس.

وأقصى استطالة غربية أو أقصى استطالة هي النقطة الظاهرة التي يكون فيها الكوكب في أقصى استطالة من الشمس. وهي الزاوية بين الكوكب والشمس عندما تقاس من الأرض.

وستكون هذه أيضا أكبر استطالة غربية على كوكب الأرض لعام 2021 بأكمله.

وعند حوالي 45 دقيقة قبل شروق الشمس في 5 مارس، يجب أن يكون عطارد أعلى قليلا من المشتري. سيفصل بين عطارد والمشتري مسافة تقدر بـ0.3 درجة فقط.

وإذا سمحت الأحوال الجوية، فإن جميع الكواكب ستبدو مثل النجوم الساطعة فوق الأفق.

ويشار إلى أن كوكب المشتري مر باقتران تاريخي في ديسمبر الماضي عندما اقترب بمسافة 0.1 درجة من زحل.

ويقترن عمالقة الغاز مرة كل 20 عاما، لكن اقترانا بهذا القرب لم يكن مرئيا منذ نحو 800 عام.

المصدر: ذي صن