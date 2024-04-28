ظاهرة غير مألوفة بعد المنخفض الجوي المطير تصدم مواطنا عمانيا (صورة+ فيديوهات)

أثارت ظاهرة جيولوجية غير مألوفة بعد هطول الأمطار الغزيرة إثر منخفض المطير، حيرة مواطن عماني بولاية إبراء، حيث انفجرت عين ماء ساخنة في الطابق الأرضي من منزله.

وحسب ما نقلت صحيفة "عمان"، فإن المواطن خليفة بن جعروف النهدي من سكان منطقة "سيح الشخابيط" بولاية إبراء تفاجأ بانفجار عين ماء ساخنة في الطابق الأرضي من منزله، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة إثر منخفض المطير الذي أدى إلى جريان جارف لأودية الولاية، إذ أنه بالرغم من أن المسكن لا يقع على حافة واد أو أي شعاب كبيرة وهو في منطقة شبه جبلية صخرية، تفاجأ النهدي بخروج الماء من تحت السيراميك في وسط الصالة الأرضية وازدياده بمرور الأيام ، على الرغم من أن السنوات الماضية كانت تهطل الأمطار وتجري الأودية والشعاب المحيطة بالمنطقة ولم تظهر أي علامات لهذه المياه.

بعد الامطار ....الغزيرة انفجار عين ماء في منزل مواطن ف ولاية ابراء بسيح شخابيط pic.twitter.com/HURzmjuVrD — أحمد (@I7cTa) April 27, 2024

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ونقلت الصحيفة عن النهدي قوله: "المنزل تم بناؤه حسب المواصفات والخرائط المعتمدة من قبل البلدية والجهات الأخرى"، لافتا إلى أنه "لم تظهر أية علامات عن وجود مياه خلال الحفر أو آثار بئر أو ساقية فلج قديمة، حيث كانت هناك زيارة للمختصين بالبلدية قبل الشروع في البناء، وقد تم الحفر للأساس على عمق متر ونصف المتر تقريبا، والغريب في الأمر أن هناك منازل أخرى حولي لم تظهر بها أية مياه إلا بمنزلي فقط".

وتابع: "ظهور هذه المياه بدأ بعد هطول الأمطار الغزيرة والأودية الجارفة مؤخرا على الولاية ولم أكن أتوقع أن تكون بهذه الكمية حيث اكتشفنا ذلك بعد يوم من نزول الأمطار، وتوقعنا في البداية أن هناك تسربا من مياه الأمطار أو دخول إحدى الشعاب التي تمر بالقرب من المسكن إلا أنه بعد انقطاع تلك الشعاب بدأ منسوب المياه يزداد وهو ساخن، ووصل إلى متر ونصف المتر.

أضاف: حاولنا استخدام المضخات الصغيرة إلا أن المياه لم يخف منسوبها، فاستعنا بعدها بمضخة قوة 5 أحصنة وقُطر 3 إنشات، إلا أن المنسوب لم يقل بل تدفق بكميات كبيرة وكذلك بدرجة عالية من السخونة، وكنت أظن أن الأمر طبيعي لكننا بدأنا ضخ الماء على مدار الساعة وتم تفريغه في إحدى الشعاب المجاورة ليل نهار والآن دخلنا في اليوم الثامن والمياه لم يقل منسوبها، الأمر الذي جعلنا في مخاوف كبيرة من تآكل الحديد أو حدوث نزول في قواعد المسكن".

واستطرد النهدي: "تجاوبت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية ووجهت باستئجار مسكن لي بصفة مؤقتة في الوقت الحالي وسوف تتكفل بمصاريف الإيجار حتى أنقل أسرتي وكل ما هو موجود في المسكن من أثاث وممتلكات وليكون قلبي مطمئنا على أسرتي، وهذا ما عهدناه من حكومتنا التي دائما تقف مع المواطن في وقت الشدائد والمحن"، مردفا: "تواصلت الزيارات من المسؤولين ببلدية شمال الشرقية ودائرة المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية لمعاينة هذه المشكلة، وأنتظر من هذه الزيارات الردود الإيجابية لمساعدتي في هذه المحنة وتعويضي بأرض بديلة وبناء مسكن".





المصدر: "عمان" + RT