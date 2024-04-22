مشاهد جوية لسد وادي عاهن المنهار في ولاية صحار بسلطنة عمان
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جرفت العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت سلطنة عمان في الأسبوع الماضي سد وادي عاهن في ولاية صحار، حيث أظهرت لقطات جوية تسرب المياه فوق المنطقة المجاورة للسد.
وضربت عاصفة شديدة سلطنة عمان والإمارات في 16 أبريل، مما أدى إلى مصرع 20 شخصا في عمان وواحد في الإمارات، حسب تقارير إعلامية.
وأوصت سلطات عمان السكان بإخلاء المناطق التي غمرتها الفيضانات. وأعلنت وزارة النقل العمل على إزالة آثار انجراف الطرق بمحافظة الوسطى وسط البلاد.
المصدر: رابتلي