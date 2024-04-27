زيلينسكي يقيل مسؤولا صدم 4 أشخاص بسيارته بالقرب من كييف

أقال فلاديمير زيلينسكي من منصب رئيس إدارة منطقة مدينة بروفاري، فلاديمير مايبوزينكو، الذي صدم أربعة أشخاص، وهو في حالة سكر، عند معبر للمشاة بالقرب من كييف.

نشر الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الأوكراني مرسوما بإقالة فلاديمير فلاديميروفيتش مايبوزينكو من منصب رئيس إدارة منطقة بروفاري التابعة لمقاطعة كييف.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني أن المحكمة اعتقلت ميبوزينكو لمدة شهرين.

ويعاقب القانون الأوكراني المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات للدستور والقوانين الأوكرانية بالإقالة من عملهم.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن رئيس إدارة منطقة بروفاري، فلاديمير مايبوزينكو، دهس بسيارته وهو مخمور أربعة أشخاص كانوا يعبرون الشارع فوق معبر المشاة.

وعند إجراء اختبار سريع لنسبة الكحول في الدم، كانت النتيجة أنها بلغت 2.31 جزء في المليون، علما بأن الحد الأقصى المسموح به هو 0.2 جزء في المليون.

وذكر مكتب المدعي العام يوم السبت أن مايبوزينكو اتهم بالتسبب في حادث وهو في حالة سكر.

المصدر: نوفوستي