خبيرة فلك لبنانية شهيرة تتوقع كوارث وأوبئة وانفجارات نووية

أثارت توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف "سيدة التوقعات كما يلقبونها" للعام الجديد 2023، جدلا واسعا، وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفلكية.

وقالت: "سيشهد عام 2023 ظهور أمراض وأوبئة خطيرة بسبب نقص المياه والجوع".

وأضافت: "كما سنشهد موجات من الهاربين والمهاجرين الأفارقة بسبب الحروب والصراعات والفقر والجوع".

وتابعت: "سيحدث بعض الكوارث الطبيعية في بعد الدول الإفريقية، والانفجارات النووية في دولة كبيرة".

المصدر: وكالات