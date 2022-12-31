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خبيرة فلك لبنانية شهيرة تتوقع كوارث وأوبئة وانفجارات نووية

مجتمع

خبيرة فلك لبنانية شهيرة تتوقع كوارث وأوبئة وانفجارات نووية
Legion-Media
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أثارت توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف "سيدة التوقعات كما يلقبونها" للعام الجديد 2023، جدلا واسعا، وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفلكية.

وقالت: "سيشهد عام 2023 ظهور أمراض وأوبئة خطيرة بسبب نقص المياه والجوع".

وأضافت: "كما سنشهد موجات من الهاربين والمهاجرين الأفارقة بسبب الحروب والصراعات والفقر والجوع".

وتابعت: "سيحدث بعض الكوارث الطبيعية في بعد الدول الإفريقية، والانفجارات النووية في دولة كبيرة".

المصدر: وكالات

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