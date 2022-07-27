مجلات بلاي بوي وواقيات ذكرية.. نائبة بالبرلمان اللبناني تكشف عما وجدته بمكتبها وتعرضها للتحرش- فيديو

قالت النائبة اللبنانية، سينتيا زرازير، إنها تعرضت لـ"تلطيش" (تحرش) من بعض النواب بالبرلمان، معربة عن صدمتها بالقول: "عيب..هودي نواب؟"

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وفي حديث صحفي، قالت البرلمانية سينتيا زرازير لقناة "الجديد" إنها "تعاني من صعوبة عندما تصل دائما إلى مجلس النواب، حيث كانت تتعرض للإيقاف من قبل شرطة المجلس".

وأشارت إلى أنها "عندما استلمت مكتبها في المجلس كان يحتوي على "أشياء مقرفة وبلا أخلاق"، لافتة إلى أنها لم تحصل على موقف لسيارتها حتى الآن.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، كتبت ​سينتيا زرازير​: منذ دخولي إلى المجلس النيابي، لم ألق أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولا، وأناس محترمين ثانيا، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم:

- "تلطيش" (تحرش) نواب السلطة الذين تتفوق ذكوريتهم على رجوليتهم.

- تسليمي مكتب قذر لأجد فيه مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره.

- التنمر على اسم عائلتي.

- عدم منحي موقف للسيارة!"

وأضافت: "هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!"

المصدر: "النشرة" + "الجديد"