القرم تصوت في انتخابات الرئاسة الروسية للمرة الأولى في تاريخها

صوّت رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية الروسية التي تجرى لأول مرة في شبه جزيرة القرم بعد أربع سنوات من عودتها لقوام روسيا.

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وقال أكسيونوف قبل الإدلاء بصوته في مدرسة ساموكش للفنون في مدينة سيمفيروبول عاصمة الجمهورية: "صوتي قبُل. وأطلب من الجميع الحضور إلى مراكز الاقتراع، لأن البلاد بحاجة إلى أصواتكم".

ووصف أكسيونوف الانتخابات بـ"الحدث الأبرز" في شبه الجزيرة الروسية.

وافتتحت في تمام الساعة 8:00 في القرم، نحو 1206 مراكز اقتراع في ظل تغطية أكثر من 40 مراقبا دوليا من 20 بلدا بينها إسرائيل وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والسويد وقبرص والنرويج والدنمارك وأوكرانيا.

ويدلي الناخبون الروس اليوم الأحد بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

Глава Крыма Аксёнов #2018марта голосует одним из первых, там на участках тоже очереди pic.twitter.com/WXXjIXkkfJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١٨ مارس، ٢٠١٨

المصدر: وكالات روسية

أحمد باديان