حتى اللحظة.. الانتخابات الرئاسية الروسية 2018

تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، على أن تظهر النتائج الأولية في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو.

نسبة إقبال الناخبين بلغت 37.7% حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم

أوكرانيا تمنع المواطنين الروس من التصويت على أراضيها

المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك (فيديو) تدلي بصوتها

المرشح سورايكين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية برفقة والدته المسنة

المرشح بابورين يشارك بوتين مركز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية

رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف يختار رئيسا لروسيا

Медведев #2018марта погулял по избирательному участку, а потом вместе с супругой проголосовал pic.twitter.com/JHEBo3OkIi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١٨ مارس، ٢٠١٨

لجنة الانتخابات الروسية: أحبطنا هجمات إلكترونية على موقعنا شنّت من 15 بلدا

إغلاق مراكز الاقتراع في كامتشاتكا وتشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي

لجنة الانتخابات في موسكو: نسبة الإقبال في المدينة في الساعة الـ10 بلغت 5,98%، مقابل 3,7% في انتخابات عام 2012

نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا نيكولاي بولايف: نسبة المشاركة في دوائر أورال، والشمال، والشرق الأقصى الفدرالية فاقت بـ28% مثيلتها في انتخابات عام 2012

نسبة إقبال الناخبين بلغت 16.5 حتى الساعة 10 من صباح اليوم

نسبة المشاركة في إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع بلغت 63,86%

نسبة المشاركة في جمهورية ساخا-يكوتيا شرقي سيبيريا في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بلغت 51,7%

نسبة المشاركة في إقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بلغت نحو 44,99%

المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالي غريغوري يافلينسكي (فيديو) يدلي بصوته

المرشح عن الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي (فيديو) يدلي بصوته

Sputnik