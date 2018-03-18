حتى اللحظة.. الانتخابات الرئاسية الروسية 2018
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تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، على أن تظهر النتائج الأولية في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو.
نسبة إقبال الناخبين بلغت 37.7% حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم
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Медведев #2018марта погулял по избирательному участку, а потом вместе с супругой проголосовал pic.twitter.com/JHEBo3OkIi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ١٨ مارس، ٢٠١٨
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لجنة الانتخابات في موسكو: نسبة الإقبال في المدينة في الساعة الـ10 بلغت 5,98%، مقابل 3,7% في انتخابات عام 2012
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Sputnik
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