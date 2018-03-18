جيرينوفسكي: اليوم نختار "الحاكم الأعلى للأرض"!

صوت المرشح الرئاسي عن حزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية الروسية غرب العاصمة موسكو.

وأدلى زعيم الحزب الليبرالي بصوته في مركز الاقتراع رقم 2714 في مدرسة تحمل رقم 814 غرب موسكو.

وقال المرشح الرئاسي للصحفيين: "اليوم ننتخب الحاكم الأعلى، ليس فقط لهذا البلد، بل لكوكب الأرض بأكمله".

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وأضاف: "يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد سيفعل أي شيء بلا روسيا، ونود أن يفهموا أيضا أننا نختار اليوم زعيما لسبعة مليارات شخص في كوكبنا، لنضمن سلاما حقيقيا لهم، وليس كما يفعل الآخرون في لندن وبروكسل وعواصم أخرى".

ويدلي الناخبون الروس اليوم الأحد بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان