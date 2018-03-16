المحاولة السادسة.. فلاديمير جيرينوفسكي الطامح أبدا لرئاسة روسيا

حطم السياسي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي أعلى الأرقام القياسية في غمار السياسة إذ ترشح لمنصب الرئاسة وخاض الانتخابات بلا جدوى لست دورات متتالية منذ عام 1991.

ولد جيرينوفسكي في جمهورية كازاخستان السوفيتية عام 1946 وتخرج من معهد اللغات الشرقية عام 1970 قسم اللغة التركية.

وفي السبعينات درس في كلية الحقوق في جامعة موسكو، وحصل على درجة علمية في الفلسفة.

وفي 1973-1975 كان عضوا في لجنة الدفاع عن السلام في الاتحاد السوفيتي وأسس عام 1989 الحزب الليبرالي الديمقراطي للاتحاد السوفيتي باعتباره أول حزب منافس للحزب الشيوعي الحاكم آنذاك.

وخاض جيرينوفسكي الانتخابات الرئاسية خمس مرات أعوام 1991 و1996 و2000 و2008 و2012 لكنه فشل في جميعها.

فلاديمير جيرينوفسكي متزوج، وهو أب لإيغور ليبيديف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس "الدوما" الروسي.

وتعهد جيرينوفسكي إذا فاز في الانتخابات المنتظرة في الـ18 من الشهر الجاري، بإدخال إصلاحات اجتماعية وسياسية جذرية في مجالات مختلفة، وإلغاء العقوبة الجنائية على "التطرف" و"مخالفة قانون التظاهر" التي تحمل حسب رأيه صبغة سياسية.

ويقترح جيرينوفسكي حل مجلس الاتحاد الروسي وتسليم جميع صلاحياته إلى "الدوما" (مجلس النواب)، ليصبح البرلمان الروسي أحادي الغرفة لتفعيل دوره السياسي.

وبمشاركته في هذه الانتخابات يحطم جيرينوفسكي الأرقام القياسية المسجلة في البلاد، إذ ستكون هذه حملته السادسة في الانتخابات الرئاسية الروسية.

جيرينوفسكي معروف بحدة لسانه تجاه خصومه وكثيرا ما تورط في الفضائح في البرامج التلفزيونية الحوارية، أما أسلوب خطابه السياسي فكثيرا ما يلمس فيه الخبراء الشعبوية والديماغوجية.

حصل في آخر استطلاع للرأي على المركز الثالث بعد بوتني وغرودينين وبنسبة تأييد بلغت 5%.

المصدر: وكالات

لينا غيمون