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النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية

إغلاق صناديق الاقتراع في عموم روسيا وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أخبار روسيا

إغلاق صناديق الاقتراع في عموم روسيا وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية
Sputnik Alexander Kryazhev
انتخابات الرئاسة الروسية 2018
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أغلقت صناديق الاقتراع في منطقة كالينينغراد، أقصى غربي روسيا، في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، لتنتهي بذلك عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، والبدء بفرز الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في روسيا، 63.7%، وذلك وفقا لاستطلاع أجراه مركز دراسة الرأي العام في عموم روسيا.

وتشير النتائج الأولية إلى حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، على 71.9% من الأصوات، وحصول بافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي" على 15.9%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"6.9%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.3%، بعد فرز 21% من الأصوات.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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