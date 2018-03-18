إغلاق صناديق الاقتراع في عموم روسيا وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أغلقت صناديق الاقتراع في منطقة كالينينغراد، أقصى غربي روسيا، في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، لتنتهي بذلك عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، والبدء بفرز الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في روسيا، 63.7%، وذلك وفقا لاستطلاع أجراه مركز دراسة الرأي العام في عموم روسيا.

وتشير النتائج الأولية إلى حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، على 71.9% من الأصوات، وحصول بافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي" على 15.9%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"6.9%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.3%، بعد فرز 21% من الأصوات.

المصدر: وكالات

إياد قاسم