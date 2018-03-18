مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافل غرودينين يدل بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المرشح الرئاسي عن "الحزب الشيوعي" بافيل غرودينين، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة الروسية موسكو.

وتوجه المرشح غرودينين ليدلي بصوته في مركز الاقتراع رقم 1306 الكائن في مزرعة "لينين" التي يرأسها هو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وامتنع غرودينين عن الإدلاء بأي تصريح للصحفيين واكتفى بالقول إنه في مزاج "رائع".

ويدلي الناخبون الروس اليوم الأحد بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

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ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين هم، سيرغي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي"، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين مستقلا، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.

المصدر: تاس

أحمد باديان