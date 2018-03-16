بافل غرودينين يحلم بواحة اشتراكية وسط غابة رأسمالية

ولد بافيل غرودينين في موسكو عام 1960. تخرج في الجامعة الزراعية الهندسية الحكومية، وبعد حصوله على شهادة الهندسة، عمل عدة سنوات في المؤسسة الزراعية الحكومية باسم لينين.

وعين غرودينين رئيسا للمؤسسة الزراعية عام 1995، وهي اليوم تعتبر من المؤسسات الزراعية الأكثر نجاحا في روسيا وأكبر منتج للفراولة في البلاد.

يسمى بعض المراقبين مزرعة غرودينين الواحة الاشتراكية وسط الغابة الرأسمالية ويقدرون إيجابيا البنية التحتية المتقدمة والتسهيلات الاجتماعية للموظفين ومستوى الرواتب العالي في المؤسسة.

دخل غرودينين السياسة عام 1997 عندما تم انتخابه لأول مرة في مجلس الدوما الإقليمي لموسكو.

ورشح لمنصب الرئاسة من قبل الحزب الشيوعي في ديسمبر عام 2017 واختار شعارا لحملته الانتخابية "العدالة - الوطن - الشعب".

هو متزوج من إيرينا غرودينينا صاحبة صالون التجميل ولديهما ابنان وابنتان.

اللافت أن غرودينين أصبح مندوبا للرئيس بوتين في انتخابات الرئاسة عام 2000 ثم انضم إلى الحزب الحاكم"روسيا الموحدة" لكن خرج منه عام 2011 وشرح ذلك فيما بعد بأن مسار الحزب كان يناقض مبادئه وأخلاقه.

يركز برنامج غرودينين الانتخابي الذي يحمل تسمية "20 خطوة" على تغيير نهج البلاد الاقتصادي واستعادة سيادة روسيا الاقتصادية بغية ضمان رفاهية الشعب، وذلك عن طريق إجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

حصل في آخر استطلاع للرأي على المركز الثاني بعد الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بنسبة تأييد وصلت إلى 7%.

المصدر: وكالات