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برئاسة بوتين.. مجلس الأمن الروسي يبحث تعزيز الاستقرار الداخلي 

أخبار روسيا

برئاسة بوتين.. مجلس الأمن الروسي يبحث تعزيز الاستقرار الداخلي 
Sputnik
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اقترح الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار الداخلي في البلاد.

وقال الرئيس بوتين: "سنناقش معكم اليوم بعض قضايا تعزيز الاستقرار الداخلي في ظل ظروف اليوم".

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وأضاف الرئيس الروسي: "لدينا ثلاثة متحدثين: مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين ووزيلا الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ".

ويشارك في اجتماع المجلس كذلك، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، والممثل الخاص للرئيس لحماية البيئة والبيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

المصدر: نوفوستي

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