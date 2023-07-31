بوتين: هناك إجماع بين الأحزاب السياسية الروسية حول قضايا البلاد المصيرية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لمجلس الدوما على دعمه فيما يتعلق بالقضايا المحورية للبلاد، مشيدا بقدرة كافة الأحزاب على التوصل إلى توافق عند اتخاذ القرارات المصيرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بوتين اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لاستعراض نتائج دورة الربيع للبرلمان الروسي.

وقال بوتين: "أود أن أعرب عن امتناني للدعم الذي قدمتموه بشأن القضايا المحورية لتطور البلاد، وقبل كل شيء، بالطبع في مجال السياسة الخارجية."

وتابع الرئيس: "أرى هناك إجماعا بين جميع الأحزاب السياسية، رغم وجود اختلافات في سبل معالحة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وحتى بعض قضايا السياسة الداخلية - وهذا أمر طبيعي، لكن فيما يتعلق بالأمور الأساسية، بل والمصيرية المرتبطة ببقاء الدولة الروسية ذاتها، أشعر دائما بدعم النواب".

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من جانبه، قال فولودين إن النظام السياسي والنموذج الاقتصادي اللذين بلورهما الرئيس، أظهرا الاستقرار والثبات، وسط "تحديات غير مسبوقة".

وذكر أنه كان في صلب أولويات عمل مجلس الدوما في دورة الربيع دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم.

المصدر: وكالات