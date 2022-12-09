موسكو تؤكد دور الأمريكيين في توجيه وعمل منظومة "هيمارس" في أوكرانيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، علم موسكو يقينا، ما أكدته كييف وواشنطن بشكل غير مباشر، أن الأمريكيين يشاركون في تشغيل منظومات "هيمارس" في أوكرانيا.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بمبادرة من موسكو: "من بين الأسلحة التي يتم توريدها، يجب تسليط الضوء على منظومة صواريخ هيمارس الأمريكية، التي يتم توجيهها بمساعدة الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية."

وأضاف: "يقوم العسكريون الأمريكيون على الأرض بتنسيق بيانات الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية وتنزيل الإحداثيات الدقيقة واستخدام برمجيات المنظومة هيمارس."

المصدر: تاس