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"الدوما": اعتبار الشيوخ الأمريكي العملية الروسية "إبادة جماعية" قرار باطل

أخبار روسيا

Sputnik
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أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن قرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "تصنيف أفعال روسيا في أوكرانيا على أنها إبادة جماعية"، باطل لا قوة له.

وكتب سلوتسكي على "تيلغرام" اليوم الخميس: "هذا القرار لا يحمل أي قوة... لا تسرفوا الورق على كتابة هذه القرارات".

كما أشار سلوتسكي إلى أن "الوضع الحالي برمته" هو نتيجة للمشروع "المناهض لروسيا"، والاستفزازات المستمرة والتهديدات لأمن روسيا.

وأضاف: الإبادة الجماعية هي ما عاناه كل شخص في دونباس على أيدي نظام كييف الذي قتل الموالين لروسيا حرقا في أوديسا، ويواصل الهجمات الصاروخية شبه اليومية على المسنين والأطفال في شرق أوكرانيا منذ عام 2014.

المصدر: تاس

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