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أردوغان: تركيا باشرت تنفيذ مشروع مركز استقبال وتوزيع الغاز الروسي

أخبار روسيا

أردوغان: تركيا باشرت تنفيذ مشروع مركز استقبال وتوزيع الغاز الروسي
Legion-Media APAimages
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع مع الشباب في مدينة سانليورفا جنوب شرق البلاد، بدء الإنشاءات التمهيدية لمشروع مركز استقبال وإعادة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأوضح الرئيس التركي موجها الكلمة للشباب، "أن العمل مع الغاز لا ينتهي بالحقول في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وكما تعلمون، اقترح السيد بوتين المحترم أن ننشئ مركزا في تركيا لتوزيع الغاز على أوروبا والآن نحن نستعد لهذا"

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين إنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا يعوض كميات التصدير المفقودة من الضخ عبر "السيل الشمالي".

وأكد أن المركز سيسمح بتنظيم السعر بهدوء وفق قوانين السوق، دون أي إيحاءات سياسية.

وأعلن أردوغان أن مركز توزيع الغاز سيقع في منطقة تراكيا شمال غرب تركيا ومن المتوقع إقرار خارطة طريق لهذا المشروع قبل نهاية العام.

المصدر: نوفوستي

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