بالفيديو.. هنا خزن مسلحو آزوف المتطرفين ذخيرتهم ضاربين بعرض الحائط رمزية المكان

أظهرت مقاطع فيديو قاعدة ضمت مستودعات للذخيرة أنشأها النازيون من كتيبة آزوف الأوكرانية في مجمع يالطا للاستشفاء بأورزوف بالقرب من ماريوبول .

وقالت المصادر إن المسلحين من كتيبة "آزوف" النازية اختاروا هذا المجمع الصحي كقاعدة لهم في مدينة أورزوف على ساحل بحر آزوف، على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب ماريوبول.

ويقع مستودع الذخيرة في الطابق السفلي من المجمع الذي يحمل اسم "يالطا"، ويضم هذا المستودع عددا كبير من صناديق الذخيرة.

ويُظهر مقطع الفيديو، صناديق من قذائف المدافع الآلية من عيار 30 ملم، ملقاة في حالة من الفوضى، والزنك مع خراطيش آلية ، وقذائف هاون، بالإضافة إلى علبة ذخائر صغيرة للعبوات الناسفة.

المصدر: نوفوستي