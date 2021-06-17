روسيا.. إصابات كورونا اليومية فوق الـ14 ألفا ومناطق جديدة تعلن التطعيم الإلزامي لبعض الموظفين

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ14 ألفا، على خلفية زيادة حادة في وتيرة تفشي الوباء في الفترة الأخيرة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 14057 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 13397 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (6195 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 416 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 396 وفاة أمس)، فيما تماثل 11205 مرضى للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و264047 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 127992 حالة وفاة و296350 حالة نشطة وأربعة ملايين و839705 حالات شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 143.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 351 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

في غضون ذلك، سار اثنان آخران من أقاليم روسيا، وهما مقاطعتا كيميروفو وسخالين، بخطى العاصمة موسكو ومقاطعتها بفرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع تشديد القيود الرامية للحد من تفشي الوباء في ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ.

المصدر: RT