هل تقود نتائج انتخابات العراق لصراع مسلح؟

خرجت إلى العلن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، ومعها خرجت تظاهرات رافضة في بغداد ومدن أخرى.

نتائج الانتخابات أظهرت انقلابا في الموازين بين القوى العراقية، وعلى ضوئها يؤكد زعيم التيار الصدري أنه سيسعى لتشكيل تحالفات "وطنية" كما قال. فكيف سيبدو المشهد العراقي على ضوء هذه النتائج؟ وكيف ستتعامل معها الجهات المعترضة؟ هناك اتهامات للحكومة وأطرافٍ خارجية وللمفوضية العليا للانتخابات بتزوير النتائج. وتحسباً، تتأهب القوات الأمنية على امتداد بغداد لاحتمال خروج الاعتراض عن الإطار القانوني، فإلى أين يتجه المشهد العراقي؟