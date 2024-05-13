انطلاق برنامج تدريب الصحافيين من الدول العربية في روسيا بالتعاون مع مؤسسة "غورتشاكوف"

انطلق اليوم الاثنين برنامج "InteRussia" لتدريب الصحافيين من مختلف الدول العربية والذي أطلقته قناة "RT" الناطقة بالعربية بالتعاون مع مؤسسة "غورتشاكوف".

واستقبل هذا البرنامج لتبادل الخبرات صحفيين من الجزائر وإيران والبحرين وسوريا وتونس ومصر والعراق والسودان والصومال، وقد بدأوا العمل جنبا إلى جنب مع طاقم "RT" الناطقة بالعربية في مقرها الرئيسي بموسكو.

وفي الافتتاح الذي جري يوم الاثنين تم الترحيب بالصحفيين من قبل المدير العام لشبكة "تي في نوفوستي"، أليكسي لفوفيتش نيكولوف، الذي تحدث معهم عن أسرار النجاح الذي حققته قناة "RT".

كما رحبت مديرة قناة "RT العربية" مايا مناع، بالمشاركين في البرنامج، وأكدت أن مثل هذا البرنامج الذي يشارك فيه متخصصون أجانب قدموا إلى روسيا، يمثل فرصة للتعارف والعمل وتبادل الخبرات، خاصة في خضم حرب المعلومات، وتعمد "الديمقراطيات" الغربية حظر بث الموقف الروسي.

وأوضحت أن هذا البرنامج يمثل كذلك فرصة للصحافيين العرب ليس فقط لإلقاء نظرة من الداخل، بل أيضا لمعرفة كيف أن قناة "RT" العربية، على الرغم من كل المحاولات لخنق أجندتنا، تتفوق على جميع المنافسين الغربيين في المنطقة.

وفي نهاية عام 2023، احتل موقع Arabic.rt.com المركز الأول من حيث عدد الزيارات بين جميع المواقع الأجنبية للقنوات التلفزيونية العالمية باللغة العربية.

المصدر: RT