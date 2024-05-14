بتنسيق سعودي.. لبنان يفرج عن 11 عراقيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية إخلاء سبيل 11 عراقيا مسجونا في لبنان، بعد وقوعهم ضحية احتيال شركات سياحة.

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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم إخلاء سبيل 11 مواطنا عراقيا، بينهم رجال ونساء كبار بالسن، بعد أن تم احتجازهم من قبل السلطات الأمنية اللبنانية لسفرهم عن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت إلى السعودية بفيزا سياحية ليست مخصصة للحج.

وأشار البيان إلى أن "سفارة العراق في لبنان قامت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية وتمكنت من إخلاء سبيل جميع الموقوفين، فضلا عن تواصلها طوال اليومين الماضيين مع أهالي المحتجزين وزيارتهم بشكل مستمر للوقوف على احتياجاتهم، وقامت السفارة بنقل الموقوفين بعد إطلاق سراحهم إلى الفندق ومتابعة أحوالهم".

وأكد البيان على أن "السفارة العراقية في السعودية تقوم بمتابعة إنهاء الإجراءات الأخرى لحين غلق الملف بشكل نهائي وإعادتهم إلى العراق".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية أن قيمة المخالفة التي ستفرض على من يضبط في مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج دون تصريح مسبق لذلك 10000 ريال (نحو 2.66 ألف دولار)، كما سيتم ترحيل المقيمين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.

المصدر: RT