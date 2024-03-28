هل إسرائيل قادرة على شن حرب ضد حزب الله اللبناني عقب اجتياح رفح؟

ارتفعت حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان إذ خلف القصف الإسرائيلي 16 قتيلا بينهم مدنيون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في قصف

طال بلدات الناقورة وطير حرفا والهبارية.. كما استهدف الحزب العديد من المواقع الإسرائيلية على الحدود ، وسمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات مختلفة.. يأتي ذلك بينما تجري رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة الى بيروت لبحث خفض التصعيد في الجنوب اللبناني.. بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أجرى مناورة مفاجئة لاختبار الاستعدادات لحرب شاملة في الشمال ،، كما نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش سيدخل لبنان بعد الانتهاء من عملية رفح.. فما هي احتمالات المواجهة العسكرية الشاملة بين اسرائيل وحزب الله؟

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